сегодня в 03:25

У побережья Сахалина село на мель китайское судно

Судно An Yang 2 село на мель у побережья Невельска Сахалинской области, пишет ТАСС .

На борту находится экипаж из 14 человек.

На судне произошла авария на электросистемах. Развернута операция по спасению иностранного экипажа.

Отмечается, что рисков для окружающей среды нет.

Ранее сообщалось, что китайское судно село на мель вблизи Сахалина из-за шторма. Ситуацию вдоль береговой линии держат на контроле, в том числе в МЧС России. В регионе в связи с ситуацией ввели режим ЧС местного значения.

