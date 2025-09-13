сегодня в 08:41

У бывшего замминистра обороны РФ обнаружили часы с надписью «Такой Иванов один»

Именные часы с выгравированной надписью «Такой Тимур Иванов один» нашли в коллекции элитных часов во время обысков в загородном доме экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

При этом марки на часах с гравировкой не было. Их изъяли силовики.

До этого сообщалось, что у Иванова провели изъятие коллекции из около 40 часов и 170 дорогих ювелирных украшений. Среди них было примерно 50 колец, 40 комплектов серег, запонки, браслеты, колье.

Каждое украшение создано из серебра или золота. Они украшены бриллиантами.

В июне следователи возбудили другое уголовное дело против Иванова по делу о получении взятки от главы «Олимписитистрой» Александра Ф. Согласно материалам дела, сумма, предположительно, составила 150 млн рублей.