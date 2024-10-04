«Твой бюджет в школах»: в Петербурге реализуют проект для старшеклассников

В Санкт-Петербурге старшеклассники могут предложить свои идеи о том, какое новое образовательное пространство можно создать в их школе. Реализация программы, на которую город выделяет 90 миллионов рублей, проходит в рамках проекта «Твой бюджет в школах», сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 2019 году в проекте участвовали только 28 школ из Центрального района, а в 2021 влияние программы расширилось на почти 60 школ из дюжины районов.

«С 2022 года участвуют 90 учебных заведений из всех районов Петербурга», — рассказала начальник отдела по обеспечению открытости бюджета Комитета финансов Санкт-Петербурга Наталия Лукьянова.

За 5 лет с начала конкурса юные участники представили жюри много уникальных проектов. Среди них — кабинеты психологической разгрузки и современные инновационные библиотеки, IT-лаборатории и секции по оказанию медицинской помощи.