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Туман ухудшил видимость на улицах Кемерова

Общество

Утром Кемерово накрыл плотный туман, который осложнил дорогу водителям и пешеходам, сообщает Сiбдепо.

«Я на работу вместо 30 минут сегодня почти час добирался», — рассказывает автовладелец Анатолий.

Накануне синоптики предупредили жителей региона о тумане в отдельных районах области. По прогнозу регионального гидрометцентра, такие явления в ближайшее время будут повторяться.

Туманы также ожидаются в Новосибирске. Там прогнозируют дождливую и немного ветреную погоду без потепления и солнца.

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