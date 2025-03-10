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ТЦК разрешили применять шокеры и сети при мобилизации

Сотрудникам территориальных центров комплектования разрешили использовать электрошокеры и сети для отлова украинцев, сообщил российский военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале .

«Теперь сотрудники центров могут применять шокеры и сети для физического ограничения перемещения граждан», — отметил он.

Рожин добавил, что решения оправдывают повышением эффективности.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.