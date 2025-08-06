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Церемония прощания с князем Александром Трубецким прошла в Москве

В Москве десятки человек пришли проститься с князем Александром Трубецким, сообщает SHOT .

Отпевали потомка аристократов в Донском монастыре. Внутри стояли несколько венков. Их прислали в том числе знакомые князя из Парижа и губернатор Брянской области.

На церемонии прощания с Трубецким присутствовало много его родных и близких. Траурный зал был полностью заполнен.

Похоронят князя в семейной усыпальнице князей Голицыных на кладбище при Донском монастыре.

Александр Трубецкой скончался 30 июля в возрасте 78 лет. Незадолго до этого он попал в больницу из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии.