В Москве скончался князь Александр Трубецкой
30 июля в Москве скончался прямой потомок двух княжеских родов — Трубецких и Голицыных — Александр Трубецкой, об этом сообщает SHOT.
Трубецкому было 78 лет. Несколько дней назад он попал в больницу из-за проблем с легкими, которые появились на фоне перенесенной пневмонии.
Где и когда похоронят Трубецкого, пока не уточняется. Эта информация появится позднее.
Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он был членом нескольких общественных организаций, а также являлся почетным профессором МГУ.