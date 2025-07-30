В Москве скончался князь Александр Трубецкой

30 июля в Москве скончался прямой потомок двух княжеских родов — Трубецких и Голицыных — Александр Трубецкой, об этом сообщает SHOT .

Трубецкому было 78 лет. Несколько дней назад он попал в больницу из-за проблем с легкими, которые появились на фоне перенесенной пневмонии.

Где и когда похоронят Трубецкого, пока не уточняется. Эта информация появится позднее.

Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он был членом нескольких общественных организаций, а также являлся почетным профессором МГУ.