«Центры содействия» откроют во всех вузах и колледжах Крыма

Член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ, сотрудник департамента по социальной и воспитательной работе КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Акулова рассказала, что во всех высших учебных заведениях и колледжах Крыма планируется открытие «Центров содействия» для студентов, сообщает «Крым 24» .

В каждом университете, филиале и колледже по всей республике намерены начать деятельность подобных центров. Они будут открыты в Ялте, Армянске, Керчи и других городах.

Более того, планируется создание «Центров содействия» и в частных учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования.

«Студенчество не зависит от того, что это федеральный вуз, институт или какое-то коммерческое учреждение. Это все — единое студенчество. И мы хотим развивать это самое единое студенчество», — отметила Акулова.