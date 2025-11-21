Центральный сквер в Дрезне Орехово-Зуевского округа открылся после обновления

Центральный сквер города Дрезна Орехово-Зуевского округа — настоящая пешеходная артерия города, здесь ежедневно проходит большое количество жителей. И теперь он выглядит совсем по-другому! Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сквер здесь сложен исторически, пространство в более чем 5 тыс. кв. м модернизировали: восстановили и развили тропиночную сеть, систему наружного освещения, установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Площадку сделали более функциональной: современные зоны отдыха для детей и родителей — горки, батуты, качели для юных посетителей, лавочки и навесы для старшего поколения, можно отдохнуть, почитать книгу.

Теперь здесь целый игровой городок для детей разного возраста. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы формирования современной комфортной городской среды. Такие скверы ранее уже открыли в Орехово-Зуеве и Куровском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.