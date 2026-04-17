Центральный парк Ногинска откроет сезон 1 мая в Подмосковье

Центральный парк Ногинска в Богородском округе готовится к открытию летнего сезона 1 мая. Специалисты проверяют аттракционы, обновляют покрытия и настраивают оборудование, чтобы обеспечить безопасность посетителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

До старта летнего сезона в Центральном парке остаются считанные дни. На территории идут активные подготовительные работы: специалисты проверяют каждый аттракцион, тестируют механизмы и обновляют покрытия. Особое внимание уделяют вопросам безопасности и техническому состоянию оборудования.

Дирекция парка также готовит инфраструктуру для комфортного отдыха семей с детьми. В новом сезоне для жителей и гостей Богородского округа откроются обновленные популярные аттракционы, появятся новые развлечения, будут работать зоны отдыха и точки общественного питания.

К открытию сезона запланирована праздничная программа. Организаторы рассчитывают, что лето в парке пройдет ярко и подарит посетителям положительные эмоции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.