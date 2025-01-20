Трамп: TikTok вернулся в США

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что TikTok вернулся в США, пишет РИА Новости .

«Apple и, начиная с сегодняшнего дня, TikTok снова с нами», — отметил он.

О блокировке TikTok и удалении приложения из AppStore стало известно 19 января. Владельцы платформы успокаивают пользователей, ведь совсем скоро избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Он обещал решить вопрос по восстановлению доступа к платформе.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск может стать новым владельцем TikTok. Китайские власти рассматривают такой сценарий.