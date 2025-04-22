Трамп: США не могут дать возможность каждому мигранту обжаловать депортацию

Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы не могут каждому депортируемому мигранту позволить оспорить решение в суде, так как это «займет 200 лет», сообщает РИА Новости .

«Мы не можем устроить суд над каждым, потому что на это уйдет, без преувеличения, 200 лет. Нам понадобятся сотни тысяч судов для сотен тысяч нелегалов, которых мы высылаем из страны. Такое невозможно сделать», — заявил он.

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план депортации одного миллиона нелегальных мигрантов в течение первого года его нового президентского срока.

Заявленная цифра в 2,5 раза превышает максимум эпохи экс-главы Белого дома Барака Обамы (400 тысяч депортаций в год).

Основной фокус — на 1,4 млн иностранцев с уже вынесенными решениями о высылке, чьи страны отказываются их принимать или чье местонахождение неизвестно.

Вашингтон уже ведет переговоры с 30 странами о приеме «третьих» мигрантов. При этом 11 млн нелегалов ожидают слушаний в перегруженных иммиграционных судах.