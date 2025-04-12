Администрация США готовит масштабные высылки нелегалов

Трамп намерен депортировать миллион мигрантов за первый год президентства

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план депортации одного миллиона нелегальных мигрантов в течение первого года его нового президентского срока, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Заявленная цифра в 2,5 раза превышает максимум эпохи экс-главы Белого дома Барака Обамы (400 тысяч депортаций в год).

Основной фокус — на 1,4 млн иностранцев с уже вынесенными решениями о высылке, чьи страны отказываются их принимать или чье местонахождение неизвестно.

Вашингтон уже ведет переговоры с 30 странами о приеме «третьих» мигрантов. При этом 11 млн нелегалов ожидают слушаний в перегруженных иммиграционных судах.