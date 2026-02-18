Торжественное вручение первых паспортов состоялось в Волоколамске

17 февраля главный документ гражданина Российской Федерации в местном отделении ЗАГС получили еще 8 волоколамцев — 4 девушки и 4 юноши. В торжественной обстановке паспорта ребятам вручила глава Волоколамского округа Наталья Козлова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Поддержать и поздравить молодых людей в этот особенный и волнительный день пришли их друзья и близкие. Вместе с важным документом подростки получили Конституцию Российской Федерации, им также напомнили о необходимости бережного хранения своих персональных данных.

«Получение паспорта означает новые права и серьезную ответственность за свои поступки, за свое будущее и будущее страны. С этого момента для ребят открывается новая страница жизни, полная возможностей, стремлений и важных решений. Уверена, что этот первый взрослый документ станет для них символом уверенности и стремления к высоким целям», — отметила Наталья Козлова.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.