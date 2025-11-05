Торжественное мероприятие ко Дню сельского старосты прошло в Ступине

День сельского старосты Московской области — молодой праздник, учрежденный в 2022 по инициативе городского округа Ступино, символизирует уважение к тем, кто стремится улучшить территорию и активно участвует в решении местных вопросов. Дата отмечается 23 октября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С профессиональным праздником 1 ноября старост поздравил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«В округе уделяем приоритетное внимание взаимодействию со старостами. Вы — наши первые помощники, инициаторы всех преобразований, происходящих на селе. Вместе с жителями участвуете в программах инициативного бюджетирования, во всех значимых мероприятиях округа, объединяете сельчан для решения проблемных вопросов, оперативно информируете нас о возникающих проблемах. Спасибо за созидательный труд, инициативность и неравнодушие. Благодаря вам, округ развивается, становится краше и комфортнее для проживания», — сказал руководитель муниципалитета.

Глава округа вручил денежные сертификаты 13 активным старостам.

К поздравлению присоединились депутат Мособлдумы Андрей Голубев и председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

«Праздник стал значимым событием благодаря усилиям ступинских депутатов и поддержке главы округа. Труд старост играет огромную роль в жизни общества. В Московской области более 3000 старост, более 170 из них работают на благо муниципалитета. Вклад в решение местных вопросов и реализацию проектов инициативного бюджетирования неоценим», — сказал Андрей Голубев.

Он отметил, что будет продолжена работа по совершенствованию законодательства, чтобы помочь старостам в их важном деле.

«Умение убеждать и находить общий язык — ваше главное оружие, которое помогает в решении множества задач. Пусть ваше влияние на жизнь окружающих остается мощным и действенным! Горжусь тем, что могу поддерживать вас и ваш труд», — сказал Александр Сухачев.

Депутат вручил четырем старостам, вступившим в должность, удостоверения и отличительные значки «Староста населенного пункта городского округа Ступино Московской области».

С докладами о проделанной работе выступили пять старост сельских населенных пунктов.

Творческий подарок преподнесли артисты Ступинской филармонии и Культурно-творческого центра округа.

В муниципалитете трудится более 170 старост. В помощь старостам разработаны паспорта населенных пунктов, включающие в себя необходимые сведения о селах, деревнях и поселках, а также номера телефонов ответственных лиц. Для оперативного решения вопросов проводятся выездные администрации с участием старост.

Результаты деятельности ступинских старост высоко оценивают на региональном уровне. Староста деревни Шелково Галина Криштуфекова заняла I место в номинации «Лучший староста сельского населенного пункта» в конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.