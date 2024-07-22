Tesla планирует массово производить человекоподобных роботов в 2026 году

Американская компания Tesla планирует в 2026 году начать массовое производство человекоподобных роботов для продажи другим фирмам, сообщает ТАСС .

Как рассказал основатель Tesla Илон Маск, в следующем году компания будет использовать таких роботов на своих сборочных линиях.

«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы, их число для внутреннего использования Tesla будет небольшим», — поделился бизнесмен в соцсети Х.

В прошлом месяце предприниматель заявил, что в будущем году Tesla введет в эксплуатацию несколько тысяч роботов. Они будут трудиться на предприятиях компании.