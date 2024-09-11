Легендарного телеведущего Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Место захоронения президента КВН находится рядом с могилами актрисы Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова, сообщает РИА Новости .

Церемония прощания с Масляковым состоялась в среду утром в центре «Планета КВН». С телеведущим пришли проститься многие знаменитости, в том числе его ученики и друзья. Среди них Леонид Якубович, братья Запашные, Константин Эрнст, Сергей Трофимов, Константин Райкин и многие другие.

Президент России Владимир Путин в знак уважения прислал траурный венок на церемонию прощания. Основателя КВН проводили последними аплодисментами. Собравшиеся поклонники, друзья, коллеги и родные хлопали более пяти минут.

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. В последние годы он боролся с раком легких. Семья тяжело переживает смерть ведущего. 18-летняя внучка Маслякова Таисия не могла сдержать слез, стоя у гроба дедушки.