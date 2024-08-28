Технология качественной передачи голоса стала доступна во всех регионах России

МТС развернула технологию высококачественной передачи голоса VoLTE (Voice over LTE) на всей своей сети в России. Технология стала доступной во всех регионах присутствия МТС после ее запуска в Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании.

VoLTE — современная технология передачи голосовых данных через интернет 4G. Она обеспечивает более высокое качество передачи речи, чем в сетях 2G и 3G. Дозвон происходит практически мгновенно, а во время разговора можно пользоваться мобильным интернетом.

На сегодня доля трафика VoLTE в общем объеме голосового трафика в сети МТС превышает 38%. В Московском регионе из-за высокого проникновения абонентских LTE-устройств этот показатель выше — на него приходится половина звонков. Следом идут Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, с долей VoLTE трафика от 45% до 43%.

При этом длительность разговоров в сети LTE к концу этого полугодия выросла на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Для звонков в сети LTE нужно подключить опцию «Интернет-звонки» в приложении «Мой МТС» и в настройках телефона. Дополнительной оплаты нет — звонки стоят как обычные, а разговаривать можно с абонентами любых операторов