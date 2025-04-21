Техника ЗАО «Леонтьево» в округе Ступино готова к весенним полевым работам

Традиционный смотр готовности техники к началу весенне-полевых работ прошел в ЗАО «Леонтьево». Земледельцев приветствовал заместитель главы городского округа Ступино Сергей Протопопов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Традиционно каждый год проводим осмотр техники перед посевной. Леонтьевское предприятие — наш передовик. Коллектив дружный, профессиональный, всегда приходит на помощь. Сельское хозяйство — жизненно необходимая отрасль для страны. Вы занимаетесь важным и нужным делом. Желаю хорошего урожая, плодотворной работы, успехов», — отметил Сергей Протопопов.

Пяти лучшим сельским труженикам вручили благодарственные письма главы округа.

Главный государственный инженер гостехнадзора Московской области Владимир Михайлин проверил готовность техники. Внимание обращается на исправность световой сигнализации, безопасность эксплуатации техники, тормозную систему, рулевое управление, блокировку против запуска на скорости и на многие другие вещи, которые делают движение безопасным.

«Готовность техники на данном предприятии высокая. Осмотр проходит хорошо, механизаторы держат экзамен, показывают, как они подготовили технику за осенне-зимний период. При техническом осмотре первое, на что мы обращаем внимание, это удостоверение тракториста-машиниста. Потом переходим к осмотру автотранспортного средства», — сказал Владимир Михайлин.

По словам генерального директора ЗАО «Леонтьево» Алексея Колабкина, планы в этом году грандиозные.

«Ставим перед собой цель — получить высокий урожай. Техника у нас готова, люди — бодры и настроены на работу. До 1 мая необходимо закончить все полевые и зерновые мероприятия. Далее пойдет кукуруза. Общая площадь — 5 330 гектаров. Уже посеяли озимые, сейчас планируем ячмень и овес, многолетние травы», — поделился Алексей Колабкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.