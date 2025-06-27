Театр кукол «Сказка» из Балашихи отметил 50-летие

Полвека исполнилось театру «Сказка» в Балашихе. Свою деятельность театр начал в 1975 году. Первые репетиции проходили в трехкомнатной квартире, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первой театральной постановкой стал спектакль «Кошкин дом» по пьесе Самуила Маршака. Режиссером театра была Эмма Казакова. Именно она работала с артистами, разрабатывала концепции постановок и работала над их созданием.

Также у истоков театра стоял Александр Казаков. По своей первоначальной профессии он был слесарем, но из-за любви к творчеству он активно проходил курсы и повышал свою квалификацию для того, чтобы работать в театре кукол. В 2012 году его фото занесли на городскую Доску почета.

На спектаклях театра «Сказка» выросло два поколения балашихинцев, которые и сейчас продолжают посещать представления вместе со своими детьми. Перед каждой постановкой юных гостей ожидают конкурсы и игры. Каждый сезон театр показывает 8-9 спектаклей.

Театр является участником многих конкурсов, на которых показывал высокие результаты. Он является неоднократным лауреатом фестиваля «Юные таланты Московии», также среди его наград есть диплом первой степени Всероссийского фестиваля «Золотой ключик», Гран-при на Московском областном фестивале-конкурсе молодёжного любительского творчества «Театральное кольцо Подмосковья» и Всероссийском фестивале детских театров«Дети и куклы».

Театр принимал участие и в международных конкурсах в Болгарии и Италии. Там коллектив стал лауреатом первой степени. Представляя свое творчество в Италии, коллектив «Сказки» был приглашен к участию в гала-концерте на сцене театра Альфонсо Рендано в Козенце.

В настоящее время в деятельности тетра принимают участие 50 человек. Его действующим руководителем является Людмила Казакова.

«За этот год я посетила четыре спектакля театра, это интересное действо. Своей игрой дети несут добро. У ребят очень хороший уровень мастерства, я бы даже сказала —профессиональный. Видна большая работа руководителя Людмилы Сергеевны Казаковой. Дети любят и уважают её, руководителю театра удаётся заинтересовать каждого ребёнка. В театре высокая дисциплина и дружеская атмосфера. Все заняты делом. Во время репетиций и спектаклей телефонами не пользуются даже те, кто не играет в данный момент. Все свои гаджеты дети оставляют в кабинете руководителя», — рассказала директор ДШИ № 5 Дарья Хусаинова.

На данный момент театр «Сказка» является единственным любительским театром в Подмосковье, где ребята могут овладеть навыками кукловождения. Помимо обычных представлений, театр устраивает и благотворительные спектакли.

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