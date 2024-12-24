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Татьяну Лазареву* заочно приговорили к тюрьме за публичное оправдание терроризма

Актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6,5 годам тюрьмы по статье за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Ее признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета). Лазарева* находится в международном розыске. В отношении актрисы избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно материалам дела, 14 августа 2023 года телеведущая, находясь за пределами России, во время интервью публично заявила о допустимости терактов в стране с использованием БПЛА.

Суд также лишил ее права размещать информацию в Сети, администрировать сайты сроком на 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Лазарева* отреагировала на объявление ее в международный розыск. Она назвала произошедшее «неразберихой». Телеведущая заявила, что в обязательном порядке собирается дать комментарий прессе. Она добавила о необходимости объяснить ситуацию.

* Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.