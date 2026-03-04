Талдомский округ подвел итоги 2025 года на церемонии «Талдомский прорыв #МЫВМЕСТЕ!»

В зале собрались те, кто ежедневным трудом создает историю успеха Талдомского округа — лидеры производства, общественники, деятели культуры, спортсмены и аграрии. Те, кого по праву можно назвать «лучшими из лучших».

Совместно с депутатами Московской областной Думы Мариной Шевченко и Александром Орловым чествовали 20 лидеров в ключевых направлениях развития округа.

В Номинации «Лидер. Налоги» награду получило предприятие ООО Строительная компания «Русский трест», генеральный директор Горбунов Александр Владимирович.

Строительная компания осуществляет свою деятельность в округе с 2000 года. Специализируется на строительстве и ремонте зданий разного уровня сложности, инженерных систем. Предприятие активно развивается и укрепляет свои позиции на рынке. В своей работе «Русский трест» совмещает высокое качество и надежность в строительстве с прогрессивными решениями в данной сфере.

В Номинации «Успех и стабильность» (Крупный бизнес) — предприятие ООО «Рубис», директор Громова Мария Владимировна. Предприятие является единственным крупным производителем в России лакомств для домашних животных. Предприятие работает более четверти века, являясь значимым производственным объектом в Талдомском городском округе. В 2025 году ООО «Рубис» отметил свой 25-летний юбилей. За прошедшие годы «Рубис» уверенно и динамично развивается, став существенным участником промышленного и экономического потенциала нашего округа. Кроме производственной деятельности, компания активно участвует в благотворительных инициативах и оказывает значимую помощь участникам СВО.

В Номинации «Успех и стабильность» (Малый бизнес) — предприятие ООО «АМГ Окна», генеральный директор Цуцкий Сергей Иванович.«АМГ Окна» — это современное предприятие, специализирующееся на производстве деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

За каждым результатом стоит энергия стремления, вера в свои силы и четкий план действий. Эти люди доказали, что умеют не просто работать, а двигаться вперед мощно и неуклонно, создавая настоящий прорыв.

В Номинации «Эффективное производство» — предприятие АО ТОЗ «Промсвязь», генеральный директор Олейник Михаил Иванович. Талдомский завод «Промсвязь», чья история началась в 1950-х годах, изначально специализировался на опытном производстве, затем стал одним из лидеров в сфере связи, а впоследствии успешно трансформировался в современное многопрофильное предприятие. И другие предприятия и учреждения. Каждый из них — автор своей уникальной истории успеха, истории созидания на Талдомской земле.

Глава округа поблагодарил каждого, кто поднимался в этот день на сцену под овации зала за вклад в развитие Талдомского края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.