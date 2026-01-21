СЖР прокомментировал «копеечный» штраф разбившему мемориал Политковской в Москве

Наказание в виде штрафа в 1000 рублей для вандала, уничтожившего мемориальную доску на доме Анны Политковской в Москве, является «явно недостаточным», заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что подобные действия являются покушением на историческую память, сообщает Газета.ru .

Тверской суд Москвы 21 января признал Александра Филиппова виновным в повреждении мемориала Политковской и назначил ему административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Сам подсудимый свою вину не признал, заявив в ходе заседания, что памятная табличка «упала сама».

Председатель СЖР Владимир Соловьев отметил, что сумма штрафа несопоставима с реальным ущербом.

«Мемориальная доска — это по сути один из вариантов памятника и ее уничтожение — это преступление против исторической памяти. Наказание — явно недостаточное — изготовление и установка мемориальной доски стоит на порядки дороже», — заявил глава Союза журналистов России.

Мемориал на улице Лесная, установленный на месте гибели журналистки, подвергся атаке дважды за неделю: 18 января вандалы разбили основную гранитную доску, а 19 января была уничтожена временная табличка, установленная взамен поврежденной.

Российская журналистка Анна Политковская была застрелена в подъезде собственного дома на Лесной 7 октября 2006 года. Исполнитель убийства Рустам Махмудов и организатор Лом-Али Гайтукаев были приговорены к пожизненному заключению. Гайтукаев скончался в колонии в 2017 году, Махмудов продолжает отбывать срок в колонии «Белый лебедь».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.