СЖР прокомментировал «копеечный» штраф разбившему мемориал Политковской в Москве
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Наказание в виде штрафа в 1000 рублей для вандала, уничтожившего мемориальную доску на доме Анны Политковской в Москве, является «явно недостаточным», заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что подобные действия являются покушением на историческую память, сообщает Газета.ru.
Тверской суд Москвы 21 января признал Александра Филиппова виновным в повреждении мемориала Политковской и назначил ему административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Сам подсудимый свою вину не признал, заявив в ходе заседания, что памятная табличка «упала сама».
Председатель СЖР Владимир Соловьев отметил, что сумма штрафа несопоставима с реальным ущербом.
«Мемориальная доска — это по сути один из вариантов памятника и ее уничтожение — это преступление против исторической памяти. Наказание — явно недостаточное — изготовление и установка мемориальной доски стоит на порядки дороже», — заявил глава Союза журналистов России.
Мемориал на улице Лесная, установленный на месте гибели журналистки, подвергся атаке дважды за неделю: 18 января вандалы разбили основную гранитную доску, а 19 января была уничтожена временная табличка, установленная взамен поврежденной.
Российская журналистка Анна Политковская была застрелена в подъезде собственного дома на Лесной 7 октября 2006 года. Исполнитель убийства Рустам Махмудов и организатор Лом-Али Гайтукаев были приговорены к пожизненному заключению. Гайтукаев скончался в колонии в 2017 году, Махмудов продолжает отбывать срок в колонии «Белый лебедь».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.