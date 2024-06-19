Свыше полутысячи паломников могли погибнуть во время хаджа
Во время хаджа в Саудовскую Аравию погибли 577 человек
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Во время хаджа в Саудовскую Аравию погибли 577 человек из-за обезвоживания, пишет РБК со ссылкой на AFP.
По данным издания, в этом году хадж совершили около 1,83 млн паломников, среди них есть нелегалы.
Паломники без специальных документов не могут пользоваться услугами, получать воду и еду.
При этом температура воздуха в Саудовской Аравии в районе Большой мечети в Мекке достигла 51,8 градуса.