Свыше 80 школьников из Ленинского округа стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады

В Ленинском городском округе 74 учащихся стали призерами и 10 — победителями по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 18 общеобразовательным предметам. Трое из них прошли на заключительный этап. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Среди этих 84 ребят — обучающиеся 16 образовательных организаций Ленинского округа. Сразу по два победителя регионального этапа подготовили в Бутовской школе № 2 и в Видновской школе № 7. Девятиклассник Николай Цымбалюк стал лучшим в регионе сразу по двум предметам: по русскому языку и биологии, а его одноклассник Григорий Гаврилов — по истории. Юноши представят Московскую область на заключительном этапе олимпиады», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Ивана Гетмана.

Также среди победителей регионального этапа — учащиеся Видновских школ № 5 и № 11, образовательного центра «Лидер», гимназии «Суханово» и Лопатинской школы. Ребята одержали победу в испытаниях по немецкому и итальянскому языкам, биологии, истории, русскому языку и литературе.

В пресс-службе добавили, что заключительные этапы олимпиады состоялись еще не по всем предметам, и у школьников из Ленинского округа еще есть шансы стать лучшими на всероссийском уровне. В прошлом году в муниципалитете было два победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее сообщалось, что подмосковные школьники уже завоевали почти 170 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Все победители и призеры получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.