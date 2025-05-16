Свыше 700 заявлений на получение справок в сфере опеки подано в Подмосковье

В Подмосковье получить справки в сфере опеки и попечительства можно онлайн на региональном портале госуслуг, а также в мобильном приложении Добродел. С начала 2025 года электронной услугой воспользовались более 700 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В рамках услуги заявитель может получить 3 вида справок: о выплатах опекуну; о лишении, ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей; справки в сфере опеки и попечительства. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь», а также в приложении Добродел в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Соцподдержка».

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.