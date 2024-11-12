Свыше 4 тыс обращений по услугам Росреестра поступило в МФЦ Рузы в 2024 году

В МФЦ городского округа Руза можно получить различные услуги Росреестра. Например, зарегистрировать право собственности на жилье, оформить договор купли-продажи или дарственную на недвижимость, получить выписку из ЕГРН или решить другие вопросы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Часто обращаются заявители, которым нужна выписка об объекте недвижимости для оформления газификации и водоснабжения жилого дома. Электронная подача документов на регистрацию направлена на обеспечение удобного и быстрого доступа к услугам Росреестра для всех категорий граждан. Выписка формируется сразу же при поступлении запроса, приходить в другой день не надо. В офисах МФЦ мы помогаем не только запросить документы, но подготовим результат, при необходимости заверим подписью и печатью», — пояснила директор МФЦ Рузского городского округа Светлана Бебешева.

Полномочия МФЦ по услугам Росреестра заключаются в процедурах приема и выдачи документов по основным операциям с недвижимостью, совершаемым как физическими, так и юридическими лицами.

Также в настоящее время прием документов Росреестра в МФЦ осуществляется по экстерриториальному принципу, вне зависимости от места расположения объекта недвижимости на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.