Свыше 16 тыс выпускников Подмосковья сдают ЕГЭ по информатике и иностранным языкам

10 и 11 июня в рамках основного периода единого государственного экзамена более 16 тысяч одиннадцатиклассников из Подмосковья сдают экзамены по шести предметам по выбору: информатике, английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В общей сложности участие в экзаменах примут 16 187 человек. Наиболее популярными предметами в эти два дня стали информатика (8 956 участников) и английский язык (7 168 участников). Также свои знания проверят 15 участников по немецкому языку, 23 — по французскому, 6 — по испанскому и 19 — по китайскому языку.

Экзамены проводятся в 213 пунктах проведения экзаменов, за прозрачностью процедуры следят 918 общественных наблюдателей и 729 онлайн-наблюдателей из филиалов ситуационных центров.

«Экзамены по информатике и иностранным языкам завершают основной этап сдачи ЕГЭ в этом году. Впереди — резервные дни и публикация результатов, которые станут отправной точкой для поступления в вузы, — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Продолжительность экзамена по информатике составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Устная часть экзаменов по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам длится по 17 минут на одного участника, экзамен по китайскому языку — 14 минут.

В ведомстве уточнили, что официальные результаты экзаменов будут опубликованы не позднее 23 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные дни: 18 июня — для устной части по иностранным языкам, 19 июня — по информатике. Также выпускники могут пересдать один из экзаменов 3 июля. При этом важно учитывать: при пересдаче будет действовать только последний результат, даже если предыдущий оказался выше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.