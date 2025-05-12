Свыше 13 тыс человек посетили мероприятия, посвященные Дню Победы в Егорьевске

В управлении культуры и туризма администрации муниципального округа Егорьевск подвели итоги проведенных мероприятий. По указанной информации, учреждения культуры провели более 150 мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Егорьевске прошли акции памяти у памятников и обелисков. В городе и сельских населенных пунктах для жителей организовывали концертные программы. Пришедшие возлагали цветы, вспоминая об ужасных событиях Великой Отечественной войны. Накануне Волонтеры культуры приводили памятники в порядок на традиционных субботниках.

В ДК им. Г. Конина состоялась театрализованная концертная программа «Поезд Победы», которая перенесла зрителей в май 1945 года — участники проехали в поезде с победителями, возвращающимися на Родину. Прошла также премьера военной драмы по мотивам одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

На Соборной площади открылась необычная выставка «Победа. Одна на всех!», которая объединила рассказ о егорьевцах — Героях Великой Отечественной войны и рисунки юных художников, посвященные военной тематике. Таким образом организаторы решили отразить связь между поколениями.

Конкурсы, концерты, выставки и другие мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, объединили более 13 тысяч егорьевцев и гостей города в благодарности за доблестный и самоотверженный Подвиг советского народа.

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