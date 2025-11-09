Святые купола засияли над микрорайоном Южный в Домодедове

В микрорайоне Южный прошел торжественный молебен и освящение крестов на куполах строящегося храма великомученика Георгия Победоносца. Это событие стало важной вехой не только для прихожан, но и для всех жителей округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

На церемонию освящения собрались десятки домодедовцев — семьи с детьми, волонтеры, представители духовенства и строители, которые с самого начала участвуют в возведении святыни.

«Купол — это символ Царства Небесного, символ славы Божьей. Когда он воздвигается над храмом, каждый человек, где бы он ни находился, видит перед собой не просто здание, а Дом Божий. Теперь все будут знать, что на Домодедовской земле появился еще один храм», — отметил иерей Константин Семенов, секретарь Подольского епархиального управления.

Строительство началось летом этого года. Первый камень в фундамент заложил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, который также совершил обряд освящения.

Храм возводится по всем канонам русского деревянного зодчества. Купола, установленные в этот день, выполнены мастерами с соблюдением традиционных форм и символики.

Новый храм станет первым в микрорайоне Южный. Жители микрорайона очень ждали его появления. Освящение куполов стало еще одним шагом к завершению строительства — и к тому, чтобы над Домодедово зазвучал первый колокольный звон нового храма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.