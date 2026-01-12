Священник поздравил осужденных подмосковной колонии с Рождеством

Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви иерей Кирилл Марковский посетил ИК-5 и МВК ГУФСИН России по Московской области и поздравил осужденных с Рождеством, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Подмосковью.

Мероприятия к Рождеству в ИК-5

Священнослужитель посетил колонию 8 января. На территории тюрьмы находится храм иконы Божией Матери «Споручница грешных», где и начались праздничные мероприятия. Иерей Кирилл Марковский совершил Божественную литургию в сослужении председателя Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии.

Еще на мероприятии присутствовали помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими иерея Михаила Куземки, благочинный Можайского церковного округа, председатель комиссии по тюремному служению Одинцовской епархии иерей Иоанн Лобода, а также сотрудник Синодального отдела по тюремному служению диакон Андрей Дубинин.

Литургию посетили начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров, заместитель начальника подполковник внутренней службы Лидия Скворцова, руководство и сотрудники колонии, осужденные женщины. Они же исполняли песнопения Божественной литургии.

Отец Кирилл обратился к присутствующим с пастырским словом, призвал их искать Бога в каждом дне, молиться ему и следовать всем заповедям. Также он вместе с тюремным духовенством, руководством ГУФСИН встретился с осужденными женщинами. Отец Кирилл подробно рассказал о празднике Рождества, затронул вопросы веры и духовной жизни.

Обучение православию

Осужденным рассказали о возможности бесплатного обучения по программе «Основы православия», курс которой рассчитан на полгода. Сейчас в регионе реализуют пилотные образовательные проекты, которые уже доказали свою эффективность. Всем женщинам священник передал подарки — испеченные по специальному заказу печатные пряники.

Вместе с начальником колонии подполковником внутренней службы Натальей Гурьевой гости посетили действующую при учреждении образовательную организацию и ознакомились с условиями обучения.

Можайская воспитательная колония

В этот же день делегация посетила и это учреждение. Гостей встретили начальник Можайской ВК полковник внутренней службы Валерий Эрдниев и помощник начальника по работе с верующими учреждения, настоятель Михаило-Архангельского храма Можайска иерей Сергий Андриянов.

Вместе они посетили храм святого апостола Андрея Первозванного, который находится при колонии. Богослужения здесь проходят каждую субботу, церковь посещают почти все осужденные.

Отец Кирилл встретился с воспитанницами Можайской ВК в актовом зале. Он поздравил девушек с Рождеством и провел с ними беседы о духовной жизни. Священник напомнил, что, совершая зло, причиняя боль и страдания другим, обрести счастье невозможно.

«Есть только один путь, следуя по которому, человек непременно обретет полноту жизни и радость — следование воле Божией, исполнение евангельских заповедей. Как-бы ни казался привлекательным грех, в конечном итоге, человек всегда горько пожалеет, что поддался искушению. Помните об этом и никогда не верьте в благость греха. Это обман. И здесь не бывает исключений», — рассказал отец Кирилл.

Каждой воспитаннице он подарил печатный пряник и призвал помнить Бога даже после освобождения из колонии.

