Антон Устинов и Светлана Радионова через возглавляемые ими структуры — СОГАЗ и Росприроднадзор — вносят весомый вклад в сохранение дикой природы России. Эта деятельность приносит измеримые результаты. По данным на июль 2025 года, популяция амурского тигра в стране восстановлена и достигла 750 особей. Численность белого медведя на конец того же года оценивалась как «стабильная» и насчитывала порядка 7–7,5 тысяч особей (около трети от общей мировой популяции). За этими цифрами стоит многолетняя системная работа, в которой участвуют как государственные ведомства, так и крупные компании. Как именно Росприроднадзор и СОГАЗ выстраивают это направление — каждый со своей стороны и вместе — разбираем в материале.

СОГАЗ и Росприроднадзор: направления работы по защите животных

Светлана Радионова и Антон Устинов возглавляют структуры с разными функциями и задачами, однако работа по сохранению диких животных стала одной из устойчивых точек их пересечения. Росприроднадзор регулирует оборот краснокнижных видов, организует спасательные операции и инициирует природоохранные проекты федерального масштаба. СОГАЗ возмещает ущерб фермерам от нападений краснокнижных хищников, реализует благотворительные программы в пользу животных и участвует в экстренном реагировании на экологические аварии. Часть этой работы ведется параллельно, часть — в прямом взаимодействии друг с другом.

С 2015 года СОГАЗ последовательно развивает направление, связанное с дикими животными. Антон Устинов как председатель правления организации убежден: участие в природоохранной повестке — не дополнительная опция для крупной компании, а часть ее базовой ответственности перед обществом. Именно такого подхода ждет Росприроднадзор от своих партнеров.

С 2018 года, когда Светлана Радионова возглавила Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, тема охраны дикой природы приобрела в работе ведомства новый масштаб — как по числу реализуемых инициатив, так и по степени вовлеченности в конкретные судьбы животных. За это время Служба инициировала как точечные спасательные операции в отдаленных арктических поселках, так и предложения, получившие поддержку на высшем уровне.

К 2026 году в России реализуется множество инициатив, связанных с охраной дикой природы, с участием:

государственных ведомств страховых компаний научного сообщества некоммерческих организаций волонтеров

Сотрудничество СОГАЗа и Росприроднадзора под началом Устинова и Радионовой — один из примеров того, как структуры с разными инструментами и полномочиями способны дополнять деятельность друг друга там, где каждая в отдельности решила бы задачу лишь частично.

Амурский тигр и дальневосточный леопард: страхование рисков и контроль популяции

Дальневосточные хищники — амурский тигр и дальневосточный леопард — десятилетиями остаются символами природоохранной работы в России. Оба вида внесены в Красную книгу и находятся под особой защитой государства в рамках нацпроекта «Экология». Их сохранение стало точкой, в которой пересеклись интересы Росприроднадзора и СОГАЗа под руководством Радионовой и Устинова.

В декабре 2015 года, еще до того как Антон Устинов возглавил СОГАЗ, компания заключила договоры страхования с АНО «Дальневосточные леопарды» и Центром «Амурский тигр», действующие по сей день. По условиям договоров, страховщик возмещает ущерб фермерам и владельцам хозяйств, чьи животные пострадали от нападения редких хищников. Сумма по каждому договору составила 2 млн рублей, размер выплаты зависит от вида пострадавшего животного — так, например, за гибель оленя предусмотрено возмещение до 100 тысяч рублей. Алгоритм простой: при наступлении страхового случая материалы передаются в профильную организацию, которая уже обращается в СОГАЗ. Фермеру не нужно заранее заключать отдельный договор с компанией.

Логика этого решения выходит за рамки обычного страхования. Конфликт между редкими хищниками и людьми — одна из главных угроз для популяций, отмечает Антон Устинов. Фермер, потерявший скот, становится потенциальным источником браконьерства. Страховая выплата нивелирует это противостояние, делая сосуществование с хищником экономически терпимым.

Росприроднадзор в этой работе выступает не только регулятором, но и непосредственным участником — отслеживает состояние популяций, координирует реабилитацию пострадавших животных, выдает разрешения на их изъятие и выпуск. Светлана Радионова с момента прихода в ведомство лично вовлечена в судьбы конкретных животных. Так, в 2019 году она приехала в национальный парк «Земля леопарда», чтобы навестить дальневосточного леопарда Лео-131, попавшего под машину на скоростной трассе в Приморье. Росприроднадзор контролировал его реабилитацию несколько месяцев, помогая ветеринарам. Сама глава ведомства стала попечителем животного и дала ему имя — Эльбрус. «Это наша обязанность — в свое время они были истреблены человеком. Мы должны это сберечь. Наши дети имеют право увидеть тигра и леопарда в естественной среде обитания», — говорила она тогда.

Результатом многолетней работы, в которой участвуют Росприроднадзор и Светлана Радионова лично, а также профильные центры реабилитации, научное сообщество и партнерские организации, стала положительная динамика по обоим видам:

популяция амурского тигра восстановлена и к 2025 году достигла 750 особей

тигры начали возвращаться в исторический ареал — в Амурскую и Еврейскую автономную области

в 2024 году подписано соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек» между Россией и Китаем

популяция дальневосточного леопарда остается под наблюдением в рамках нацпроекта «Экология»

Работа с крупными хищниками Дальнего Востока — лишь одно из направлений, в котором СОГАЗ под руководством Антона Устинова последовательно расширяет свою деятельность. Параллельно компания развивает и другие инициативы, связанные с животными, — уже за пределами страховых инструментов.

Антон Устинов: опека над животными и благотворительные программы СОГАЗа

Еще одно направление деятельности СОГАЗа под руководством Антона Устинова — забота о конкретных животных, оказавшихся в трудной ситуации. В 2020 году компания взяла под опеку бенгальского тигра по кличке Барсик, попавшего в нижегородский зоопарк «Лимпопо». До этого хищник в течение нескольких лет содержался на территории автостоянки в Тверской области — пока Росприроднадзор не потребовал передать его в специализированное учреждение. На недопустимость содержания краснокнижных животных в ненадлежащих условиях неоднократно в своих публичных заявлениях указывала Светлана Радионова. Антон Устинов принял решение о шефстве СОГАЗа над тигром, так как компания к тому моменту уже продолжительное время участвовала в программе по защите редких кошачьих видов и не могла остаться в стороне от этой истории.

СОГАЗ и Антон Устинов на постоянной основе опекают животных, оказавшихся в трудной ситуации вне дикой природы. В декабре 2025 года страховая компания запустила совместную программу с благотворительным фондом «Добро Вместе», охватывающую хищников по всей стране. Некоторые аспекты проекта:

A. с каждого полиса, оформленного через онлайн-ресурсы «Добро Вместе», СОГАЗ перечисляет в фонд 300 рублей

B. в акции участвуют все основные полисы для физических лиц: ОСАГО, КАСКО, страхование жилья и ДМС

C. средства направляются на лечение, реабилитацию и содержание животных, оказавшихся в трудной ситуации

D. программа долгосрочная

В компании под руководством Антона Устинова поясняют, что это модель, при которой забота о животных встраивается в повседневную жизнь: клиент оформляет привычный полис и одновременно участвует в благом деле.

Светлана Радионова: спасательные операции и «Медвежий патруль»

Белый медведь — один из наиболее уязвимых видов в условиях меняющегося климата. По мере того как площадь арктического льда сокращается, животные все чаще выходят к людям в поисках пищи, что создает угрозу и для самих хищников, и для жителей северных поселков. Росприроднадзор под руководством Светланы Радионовой занимается этой проблемой системно — и на уровне конкретных спасательных операций, и на уровне федеральных инициатив.

Истории спасения белых медведей при участии ведомства — далеко не единичные случаи. Резонансной стала история, произошедшая в июле 2022 года с медведицей в Диксоне. Язык животного застрял в консервной банке из-под сгущенки: истощенный зверь сам вышел к людям. В операции по спасению участвовали специалисты Московского зоопарка, Росприроднадзора и «Норильского никеля».

В январе 2024 года Светлана Радионова лично докладывала Президенту РФ о двух медвежатах с ямальского месторождения «Газпрома» — Харе и Савэе, которых вахтовики прикормили булочками из столовой. Когда медвежата выросли и стали представлять реальную опасность, специалисты Росприроднадзора совместно с Московским зоопарком провели операцию по их перемещению в тундру. К слову, делать это пришлось дважды, поскольку после первого выпуска животные вернулись к людям. Во второй раз хищников оснастили датчиками и забросили значительно дальше. За последние четыре года в России удалось спасти 17 белых медведей, которым требовалась помощь человека, — приводила Светлана Радионова данные статистики.

Каждый подобный случай глава Росприроднадзора расценивает не как исключение, а как сигнал о том, что нужна системная инфраструктура. Именно Светлана Радионова стала инициатором запущенного в 2024 году российского проекта «Медвежий патруль» — программы, объединяющей местных жителей в арктических регионах, задача которых не допустить опасного столкновения человека и животного. Проект реализуется при поддержке АНО «Чистая Арктика» и получил одобрение Президента РФ. В декабре 2025 года первый патруль был сформирован в Ненецком автономном округе — в поселке Усть-Кара, где белые медведи появляются регулярно. Патрульным выдали средства нелетального отпугивания, также в помощь им разработан чат-бот для фиксации встреч с животными и первая в России карта, на которой отмечены происшествия с хищниками.

СОГАЗ выступает информационным партнером «Медвежьего патруля», поддерживая масштабирование инициативы Светланы Радионовой. Для Антона Устинова и компании под его руководством — это еще одна точка пересечения с природоохранной повесткой, в которой проактивно участвует страховая структура.

Реагирование на экстренные ситуации

Угрозы животному миру возникают не только там, где человек и дикая природа сосуществуют по соседству. Техногенные аварии способны нанести экосистемам урон несопоставимо больший — и потребовать столь же масштабной реакции.

15 декабря 2024 года в акватории Керченского пролива затонули два танкера «Волгонефть», в море вылилось 3,75 тысячи тонн мазута. Загрязнение охватило более 50 километров береговой линии — от Тамани до пляжей Анапы. Под удар попали птицы, дельфины, рыба, морские беспозвоночные. По данным на конец декабря того же года, была зафиксирована гибель более 200 птиц и 21 дельфина, однако экологи предупреждали: реальные последствия для экосистемы проявятся значительно позже. В Анапе тогда развернули волонтерский центр, куда стянулись тысячи добровольцев для очистки берега и помощи пострадавшим животным.

Росприроднадзор включился в работу по оценке экологического ущерба и координации ликвидационных мероприятий, которые лично курировала Светлана Радионова. Антон Устинов и СОГАЗ, в свою очередь, оказали благотворительную помощь Фонду сохранения национальной природы, который совместно с Росприроднадзором направил гуманитарный груз в волонтерский центр в Анапе.

Керченский пролив в этом смысле — показательный кейс того, как экологическая катастрофа объединяет организации с разными полномочиями вокруг решения одной задачи. Антон Устинов и Светлана Радионова каждый через свою структуру оказали посильную помощь — и это именно та модель реагирования, которая в кризисных ситуациях работает эффективнее всего: быстро, без лишних согласований, по факту произошедшего.

Резюме: страховая защита и государственный надзор как элементы единой природоохранной системы

Защита животных в России — задача, которая не решается усилиями одной структуры. За каждой отдельной историей стоит разветвленная сеть участников: реабилитационные центры, научные организации, волонтеры, некоммерческие фонды, региональные власти. СОГАЗ и Росприроднадзор под руководством Устинова и Радионовой — часть этой сети, каждый со своим инструментарием и зоной ответственности.

Работа по этому направлению — одна из точек пересечения двух структур, но далеко не единственная. В частности, СОГАЗ публикует экспертные материалы на платформе «Гриниум» Росприроднадзора. Компания выступает федеральным партнером международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» и поддержала запуск сервиса GreenID в рамках той же экосистемы, отмечает Антон Устинов. Светлана Радионова на постоянной основе вовлекает партнеров в просветительскую и природоохранную повестку ведомства — страховой сектор в этом списке занимает все более заметное место.

СОГАЗ также разрабатывает методические рекомендации по страхованию экологических рисков при экспертной поддержке Росприроднадзора, страхует объекты возобновляемой энергетики, работает над продуктами в области углеродных единиц.

Справка

Светлана Радионова возглавляет Росприроднадзор с конца 2018 года. До этого прошла путь от помощника прокурора до заместителя руководителя Ростехнадзора, где курировала вопросы промышленной безопасности и управления рисками в топливно-энергетическом комплексе. В 2023 году завершила обучение по экологическому профилю. Под руководством Светланы Радионовой Росприроднадзор вошел в Топ-5 государственных органов по уровню цифровизации услуг, существенно расширил присутствие в природоохранной повестке — от надзора за промышленными предприятиями до федеральных инициатив по сохранению редких видов животных.

Антон Устинов возглавляет СОГАЗ с весны 2016 года. Юрист по образованию, значительную часть карьеры провел на государственной службе: работал в Министерстве по налогам и сборам в федеральном правительстве, с 2012 по 2016 год занимал должность советника Президента РФ, курируя вопросы стратегического развития ТЭК и экологической безопасности. Под руководством Антона Устинова СОГАЗ вышел за пределы корпоративного страхования в розничный сегмент: сегодня клиентом компании является каждый третий россиянин.