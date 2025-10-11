сегодня в 08:42

Сверхмощные молнии в 376 килоампер ударили в Адлере в Сочи

Сверхмощные молнии в 376 килоампер ударили в районе Сочи Адлере в Краснодарском крае 10 октября. Они имели рекордную мощность, сообщает Lenta со ссылкой на Telegram-канал «Любимый Сочи».

Молния ударила в горах в 01:35. Грохот был сильный. Многие люди подумали, что работают средства ПВО или произошел взрыв.

Затем по небу разошлась серия вспышек. Каждая имела силу от 100 до 200 килоампер.

При этом стандартные молнии обладают силой тока не более 20-30 килоампер. Следовательно, ночной удар молнии был в десятки раз мощнее, чем стандартный.

