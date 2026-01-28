Снегоплавильная станция перерабатывает до 2000 кубометров снега в Красногорске

В Красногорске коммунальные службы ежедневно перерабатывают до двух тысяч кубометров снега на снегоплавильной станции в Нахабине, сообщает пресс-служба администрации округа.

Коммунальные службы Красногорска продолжают убирать снег с улиц и дворов, обеспечивая комфортное передвижение жителей. Помимо уборки, снег вывозят и утилизируют на снегоплавильном комплексе в поселке Нахабино.

Мастер снегоплавильного комплекса МБУ «Красногорская городская служба» Николай Черин сообщил, что в этом году выпало много осадков, и станция принимает около ста машин со снегом в сутки. На объекте непрерывно работают две станции, которые ежедневно перерабатывают до двух тысяч кубометров снежных масс.

Снег доставляют на специальную площадку, где его выгружают в приемный бункер для переплавки. Полученная вода проходит фильтрацию и поступает в канализацию. За работой комплекса следит бригада из шести человек и оператор погрузчика, которые своевременно справляются со всеми задачами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.