Суд в Подмосковье признал виновными 11 человек в хищении леса и денег из бюджета

Подмосковный суд вынес приговор в отношении 11 человек, которых признали виновными в хищении леса, а также бюджетных денег, выделяемых для лесовосстановления, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

В числе осужденных девять должностных лиц из Комитета лесного хозяйства Московской области и подведомственных ему структур. Все 11 человек были признаны виновными в мошенничестве, получении взяток, а также в совершении других преступлений в зависимости от степени участия.

По данным следствия, в 2015 году фигуранты организовали преступное сообщество. Осужденные вырубали лес под видом производства санитарной рубки на территории нескольких лесничеств региона, а затем продавали древесину. Также они похищали бюджетные деньги, брали взятки и т. д.

Преступное сообщество действовало вплоть до конца 2021 года. Ущерб государству составил более 50 млн рублей.

Девять фигурантов дела были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режима. Еще двое фигурантов были осуждены ранее.

Ранее экс-директора подшипникового завода арестовали за хищение 800 млн руб. Он похитил средства при исполнении гособоронзаказа.