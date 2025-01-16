Экс-директора подшипникового завода арестовали за хищение 800 млн руб

Экс-директор по экономике и финансам компании «Десятый подшипниковый завод» Николай Борисов похитил не менее 800 млн рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщает Информационный центр СК РФ .

По данным следствия, организация в 2021 году заключила более 70 договоров поставки подшипников на сумму не менее 1,5 млрд рублей. Продукцию должны были отгрузить на предприятия оборонно-промышленного комплекса в рамках исполнения гособоронзаказа.

В 2022 году Борисов похитил не менее 800 млн рублей из выделенных бюджетных средств. Он сделал это посредством необоснованного завышения цен на подшипники и подлога документов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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