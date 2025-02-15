Суд в Москве заключил «пирожкового отравителя» под стражу

Столичный суд заключил под стражу «пирожкового отравителя», которого обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

По версии следствия, Дмитрий пытался отравить своего коллегу из-за ревности. Обвиняемый купил слойки с ветчиной и сыром в пекарне, а затем впрыснул ртуть в один из пирожков и отдал его Сергею. При этом Дмитрий съел безопасную слойку, но позднее начал имитировать симптомы болезни, чтобы отвлечь от себя подозрения. В результате действий злоумышленника Сергея госпитализировали с отравлением.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе допроса мужчина признал свою вину.

«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», — рассказал «пирожковый отравитель».

Московский суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела.