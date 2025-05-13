Суд признал законным постановление УФАС Подмосковья о штрафе в отношении ООО «РЭК»

Суд признал законным постановление Московского областного УФАС РФ о привлечении ООО «РЭК» к административной ответственности. ООО «РЭК» надлежит выплатить штраф в размере 4 850 960 рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

На основании принятого решения управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «РЭК» к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 850 960 рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «РЭК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.