Суд поддержал УФАС Подмосковья в отказе включения ООО «МТК» в РНП

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «МТК» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУЗ «ГВКГ Войск Национальной Гвардии» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «МТК» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по подготовке помещений в соответствии с санитарными правилами и нормами для осуществления медицинской деятельности и других работ капитального ремонта комплекса зданий заказчика.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ФГКУЗ «ГВКГ Войск Национальной Гвардии» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.