Суд отказался менять меру пресечения экс-замминистра обороны Иванову

сегодня в 16:47

Мосгорсуд оставил Тимура Иванова под стражей по делу о взяточничестве

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова пыталась обжаловать решение Басманного районного суда о мере пресечения для фигуранта в виде заключения под стражу, но получила отказ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы .

Московский городской суд оставил предыдущее решение в силе. До 23 июня 2024 года фигурант уголовного дела будет находиться под стражей. Сторона защиты хотела изменить меру пресечения на домашний арест.

Тимура Иванова обвиняют в преступлении, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Жалобу на арест экс-замминистра рассматривали 8 мая в закрытом формате.

Кроме Иванова, по делу о взяточничестве арестованы еще несколько человек. В их числе бывший подчиненный фигуранта Антон Филатов.