Суд отказался менять меру пресечения экс-замминистра обороны Иванову
Фото - © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова пыталась обжаловать решение Басманного районного суда о мере пресечения для фигуранта в виде заключения под стражу, но получила отказ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Московский городской суд оставил предыдущее решение в силе. До 23 июня 2024 года фигурант уголовного дела будет находиться под стражей. Сторона защиты хотела изменить меру пресечения на домашний арест.
Тимура Иванова обвиняют в преступлении, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Жалобу на арест экс-замминистра рассматривали 8 мая в закрытом формате.
Кроме Иванова, по делу о взяточничестве арестованы еще несколько человек. В их числе бывший подчиненный фигуранта Антон Филатов.