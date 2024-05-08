Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест Тимура Иванова

Московский городской суд в закрытом режиме в среду рассматривает жалобу на арест замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает РИА Новости.

Сам Иванов принимает участие в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Мужчина обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Он мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.

Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова. Сам Иванов свою вину не признает. Он был арестован до 23 июня.