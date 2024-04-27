Суд арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны Иванова

Суд подозревает Антона Филатова в особо крупной растрате. Он подозревается по статье ч.4 ст. 160 УК (растрата или присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

Ранее Антон Филатов ранее был руководителем нескольких подведомственных Минобороны компаний.

Ранее в Сети появилось видео родового поместья Тимура Иванова. Родовое поместье арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью почти 2 млрд рублей строили в тайне четыре года на берегу Волги в Тверской области.