сегодня в 15:42

Суд оставил без изменений приговор по делу об убийстве Талькова

Санкт-Петербургский городской суд в ответ на жалобу адвокатов оставил без изменений заочный приговор бывшему концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману, который является главным фигурантом дела об убийстве артиста, сообщает ТАСС .

Ранее обвиняемого признали виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в 1991 году. Мужчину заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима.

Защитники фигуранта попытались добиться отмены наказания. Однако их апелляционная жалоба была оставлена судом без удовлетворения.

Ранее следствие выяснило, что Шляфман случайно застрелил рок-звезду, когда хотел убить Малахова. После убийства фигурант скрылся в Израиле. Уголовное дело рассматривалось без его присутствия.

Старший брат музыканта Игоря Талькова Владимир эмоционально отреагировал на заочный приговор убийце. Он выразил надежду, что убийца «не избежит кары небес и его ждет Божий суд».

