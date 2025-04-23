Суд вынес приговор виновному в убийстве рок-звезды Талькова в 1991 году

Концертный директор рокера Игоря Талькова Владимир Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима по обвинению в убийстве музыканта. По данным следствия, осужденный случайно застрелил рок-звезду, когда хотел убить другого человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Соответствующий приговор озвучил Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Уголовное дело рассматривалось без присутствия подсудимого, поскольку он скрылся в Израиле в 1992 году.

Шляфмана признали виновным по пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15, пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный». Следствие установило, что в тот день Шляфман попытался застрелить директора певицы Азизы Игоря Малахова, однако при стрельбе мужчина успел увернуться. Пуля попала в 34-летнего Талькова, который тоже участвовал в конфликте, и смертельно его ранила.