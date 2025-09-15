Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску за разжигание ненависти

сегодня в 18:05

Тверской районный суд Москвы на 20 тыс. рублей оштрафовал журналистку и блогера Божену Малашенко (Рынску), которую признал виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, в одном из интервью Малашенко допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.

В отношении журналистки возбудили уголовное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее суд оштрафовал ИТ-специалиста, который при увольнении отправил коллегам письмо с осуждением специальной военной операции и политики российских властей.