Осудил СВО и пожелал смерти коллеге: айтишник оштрафован за письмо при увольнении

Суд оштрафовал ИТ-специалиста, который при увольнении отправил коллегам письмо с осуждением специальной военной операции и политики российских властей. Предположительно, мужчина уехал из РФ, сообщает Baza .

В конце июня системный инженер Михаил (имя изменено) отработал свой последний день в компании, занимающейся разработкой систем управления инфраструктурой. Она является резидентом «Сколково» и входит в состав ГК «Ланит». Перед увольнением айтишник отправил прощальное письмо по корпоративной электронной почте, которое прочитали 513 сотрудников.

В письме Михаил утверждал, что с 2016 года противостоял российской власти, не поддерживает СВО и «улетает жить во Францию, потому что предпочитает платить налоги НАТО, а не на СВО». Также он пожелал смерти своему коллеге Виталию, заключившему контракт с Минобороны РФ.

Правоохранительные органы организовали проверку. Экспертиза выявила в письме признаки разжигания вражды и ненависти к русским, а также унижения этой группы лиц. Суд признал Михаила виновным по статье 20.3.1. КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и наложил штраф. Согласно информации из соцсетей мужчины, после суда он переехал во Францию.