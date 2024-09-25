Суд избрал меру пресечения экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому
Задержанного в Луганске экс-мэра Сочи Копайгородского заключили под стражу
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Мещанский районный суд города Москвы избрал меру пресечения бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу и присвоении и растрате в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Копайгородского заключили под стражу на срок 1 месяц 24 суток — до 18 ноября. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Бывшего сочинского градоначальника задержали в среду в Луганске и перевезли в Москву. Также у него провели обыск.
По предварительным данным, Копайгородский оформил разные виды недвижимости на свою супругу и детей. Имущество стоит не один десяток миллионов рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.