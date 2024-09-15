Суд: Галкин распространял на концертах за рубежом фейки про СВО

Следствие пришло к выводу, что комик Максим Галкин* распространял на концертах за рубежом ложную информацию о спецоперации и действиях России, пишет РИА Новости .

«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — сообщается в материалах, размещенных на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что Галкин* ведет политическую деятельность в интересах иностранного источника.

Ранее сообщалось, что супруг Аллы Пугачевой столкнулся с проблемами, связанными с проседанием доходов. Юморист планирует отказаться от антироссийских шуток, чтобы подзаработать на корпоративах, где он будет выступать перед состоятельными гражданами РФ.

*Признан в России иноагентом.