Суд арестовал все имущество экс-судьи Верховного суда России Момотова
Останкинский суд Москвы арестовал все имущество экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова, а также 22 аффилированных с ним лиц, в том числе его компаньонов Андрея и Ивана Марченко, пишет ТАСС.
Также суд арестовал объекты недвижимости, которые подлежат изъятию в доход государства. Речь идет о гостинице «Вологда» и почти 100 объектах, зарегистрированных на обоих Марченко.
Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в сентябре 2025 года прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ, секретаря пленума Верховного суда РФ Виктора Момотова.
Ранее Генпрокуратура потребовала изъять бизнес и недвижимость председателя Совета судей России Виктора Момотова, его активы оценили в 9 млрд рублей. Экс-судью обвинили в ведении гостиничного бизнеса и связях с криминальными авторитетами.
