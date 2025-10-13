Суд арестовал столичного оперативника по делу о вымогательстве

сегодня в 22:12

Тверской районный суд Москвы санкционировал арест старшего оперуполномоченного уголовного розыска Даниила Белоусова по обвинению в вымогательстве и злоупотреблении должностным положением, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Следователям удалось доказать необходимость меры пресечения для 35-летнего сотрудника полиции, который проведет под стражей почти два месяца — до 10 декабря включительно.

Инкриминируемые статьи Уголовного кодекса: пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия) и подпункты «д», «е» части 2 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия и специальных средств).

Конкретные обстоятельства дела остаются закрытыми.